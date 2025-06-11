Силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Белгородской областью и Крымом

Минобороны России отчиталось об уничтожении четырех украинских беспилотников над Белгородской областью и одного — над Крымом. Это произошло в период с 13:00 до 16:00 мск. О повреждениях и пострадавших информация не поступала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 11 июня силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника. 16 из них — над территорией Воронежской области, 8 — над территорией Курской области, 5 — над территорией Тамбовской области, 2 — над территорией Ростовской области, 1 — над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым.

Екатерина Отрашкевич