Подозреваемых в убийстве в Верхнедонском районе отправили под арест

Шолоховский районный суд заключил под стражу Сергея Топольскова и Сергея Селиверстова, которых подозревают в совершении убийства (п.п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», трех жителей Верхнедонского района задержали по подозрению в убийстве отца и сына. По версии следователей, происшествие случилось вечером 8 июня на берегу реки Дон в хуторе Базковском. Во время распития алкоголя фигуранты избили оппонентов и, чтобы скрыть следы преступления, облили тела бензином и подожгли их. Один из мужчин скончался на месте происшествия, второй — в больнице.

Топольскова и Селиверстова заключили под стражу до 8 августа.

Константин Соловьев