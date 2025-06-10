В Верхнедонском районе задержали трех подозреваемых в убийстве

Трех жителей Верхнедонского района 46, 47 и 57 лет задержали по подозрению в убийстве (п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) отца и сына. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следователей, происшествие случилось вечером 8 июня на берегу реки Дон в хуторе Базковском. Во время распития алкоголя избили 41-летнего жителю Чертковского района и его 64-летнего отца. Чтобы скрыть следы преступления, фигуранты облили тела бензином и подожгли их. Один из мужчин скончался на месте происшествия, второй – в больнице.

Рассматривается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.

Константин Соловьев