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С 12 июня на Кубани ограничат посещение лесов

На территории Краснодарского края с 12 июня по 2 июля 2025 года введены временные ограничения пребывания граждан в лесах, относящихся к землям лесного фонда. Меры установлены приказом регионального министерства природных ресурсов и обусловлены неблагоприятными погодными условиями и необходимостью предотвращения лесных пожаров, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В период действия ограничений запрещено использование открытого огня, в том числе разведение костров, эксплуатация мангалов и иных источников огня. Также под запрет подпадают сжигание мусора, стерни, порубочных остатков и проведение пожароопасных работ. Ограничен въезд автотранспорта в лесные массивы.

При этом пешее пребывание граждан в лесах допускается, однако при условии соблюдения всех требований противопожарной безопасности. Министерство призывает жителей региона к ответственному отношению к природной среде и напоминает о действующих штрафных санкциях за нарушение режима.

Вячеслав Рыжков

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