В Ростове досрочно откроют детскую клинику с уникальным оборудованием

Детский комплекс клинико-диагностического центра «Здоровье» в центре Ростова-на-Дону откроется 16 июня 2025 года — на год раньше первоначального срока. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, за счет областного бюджета в учреждении провели масштабную реконструкцию: капитальный ремонт всех зданий и полную замену оборудования.

«На его закупку мы направили почти полмиллиарда руб.», — отметил врио губернатора Ростовской области.

Изначально больницу планировали сдать до 20 декабря 2026 года. Здание общей площадью 3,5 тыс. кв. м. включает поликлиническое отделение на 250 посещений в смену и стационар на 94 койки, пояснили в сообщении.

По данным областного правительства, эта больница единственная на юге России оснащена специализированной палатой для кето-диеты детей, больных эпилепсией, а также высокоградиентным магнитно-резонансным томографом мощностью «3 Тесла», анализирующим клетки мозга.

Валентина Любашенко