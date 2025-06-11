Журналист-иноагент Александр Плющев объявлен в розыск

МВД России объявило в федеральный розыск журналиста Александра Плющева (объявлен иноагентом). Об этом свидетельствуют данные базы ведомства. Основанием для розыска указана статья Уголовного кодекса, однако конкретная норма не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Плющев (объявлен иноагентом)

Фото: Александр Мамаев / ТАСС Александр Плющев (объявлен иноагентом)

Фото: Александр Мамаев / ТАСС

6 июня Бабушкинский суд Москвы оштрафовал господина Плющева (объявлен иноагентом) на 15 тыс. руб. за участие в деятельности Берлинского центра Карнеги, признанного нежелательной организацией. Журналист в последние годы проживает за границей.

Александр Плющев (объявлен иноагентом) с 1994 по 2022 год работал на радиостанции «Эхо Москвы». Был включен в реестр иноагентов в 2022 году. Причиной послужило «осуществление политической деятельности за счет средств с Украины».