Журналист-иноагент Александр Плющев объявлен в розыск
МВД России объявило в федеральный розыск журналиста Александра Плющева (объявлен иноагентом). Об этом свидетельствуют данные базы ведомства. Основанием для розыска указана статья Уголовного кодекса, однако конкретная норма не уточняется.
Александр Плющев (объявлен иноагентом)
Фото: Александр Мамаев / ТАСС
6 июня Бабушкинский суд Москвы оштрафовал господина Плющева (объявлен иноагентом) на 15 тыс. руб. за участие в деятельности Берлинского центра Карнеги, признанного нежелательной организацией. Журналист в последние годы проживает за границей.
Александр Плющев (объявлен иноагентом) с 1994 по 2022 год работал на радиостанции «Эхо Москвы». Был включен в реестр иноагентов в 2022 году. Причиной послужило «осуществление политической деятельности за счет средств с Украины».