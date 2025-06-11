Глава Таганрога потребовала восстановить озеленение на Пушкинской набережной

Подрядчик два месяца игнорирует обязательства по восстановлению озеленения Пушкинской набережной в Таганроге после гибели растений от жары летом 2024 года. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Таганрога Фото: Администрация Таганрога

Согласно сообщению, прошлым летом на набережной высадили около 35 тыс. многолетних растений, 105 деревьев и почти 2 тыс. кустарников. Однако аномальная жара и отсутствие осадков негативно повлияли на саженцы.

«По условиям контракта подрядчик должен был компенсировать потери зеленых насаждений весной 2025 года. Также планировались дальнейшее озеленение территории, прополка сорняков и обработка грунта. Однако, озеленение находится в неудовлетворительном состоянии, отдельные участки выглядят запущенными»,— пояснила госпожа Камбулова.

По словам главы Таганрога, справлять ситуацию будут в кратчайшие сроки. Жару трудно назвать союзником наших усилий, так как она препятствует успешному восстановлению озеленения.

«Сейчас приоритет работы — сохранить существующие насаждения и восстановить привлекательный облик Пушкинской набережной»,— заключила Светлана Камбулова.

Валентина Любашенко