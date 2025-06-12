Система умного видеонаблюдения от билайн

Нейросеть помогла застройщику Сибири предотвратить кражи и ошибки в логистике стройматериалов

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Один из крупнейших федеральных застройщиков Сибири внедрил систему умного видеонаблюдения от билайн Big Data & AI — команды, разрабатывающей продукты на основе технологий больших данных и искусственного интеллекта, на шести строительных площадках. Решение помогает контролировать движение грузового транспорта и доставку материалов на объекты, предотвращая вероятность ошибок и кражи.

Ежедневно на стройплощадку въезжают и выезжают десятки машин с различными грузами. В условиях такого интенсивного потока затруднительно оперативно и точно отслеживать, какие именно материалы и в каком объеме были доставлены или вывезены. Проверять каждый грузовой автомобиль силами работников достаточно сложно и требует больших трудозатрат. Часто возникают спорные ситуации, например, когда на бумаге фиксируется, что машина приехала и уехала, но остаются сомнения — были ли все машины действительно загружены. Иногда машина приезжает полной, а уезжает, не выгрузив материал, что приводит к финансовым потерям и необходимости разбирательств.

Используя технологический подход, команда Big Data & AI билайна помогла одному из федеральных девелоперов из Сибири с решением этой проблемы. На шести строительных площадках застройщика подключена система видеоаналитики для контроля транспорта. Распространенная сложность при внедрении видеоаналитики на подобных объектах — это отсутствие проводного интернета для стабильной передачи видеопотока на сервер, поэтому каждая камера оборудована мобильным роутером с сим-картой.

На каждом из шести контрольно-пропускных пунктов установлено по четыре камеры. Две камеры фиксируют въезд: одна определяет номер автомобиля, вторая — фотографирует кузов сверху, чтобы было видно, загружен он или нет. Аналогичная система работает на выезде: камера снова фиксирует номер и состояние кузова. Такой алгоритм позволяет сопоставлять номер машины и ее загрузку, минимизируя ошибки и споры. Камеры реагируют только на номерные знаки, что предотвращает ложные срабатывания на движение людей или животных.

Вся информация поступает в личный кабинет. Здесь видны зафиксированные события: дата и время проезда, номер автомобиля, фотографии кузова до въезда и во время выезда. При необходимости можно настроить автоматические уведомления о каждом событии — например, о въезде или выезде конкретной машины.

Система видеоаналитики помогла обнаружить случаи незаконного вывоза материалов с объектов. Это позволило сократить потери от хищений почти на 90%, значительно повысив эффективность контроля и защиту имущества на стройплощадках.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна: «Видеоаналитика — востребованное решение, которое становится настоящим мастхэвом для организаций, стремящихся к прозрачности и безопасности процессов. Наша команда обладает глубокой экспертизой в области компьютерного зрения, что позволяет создавать решения, способные интегрироваться в существующую инфраструктуру и работать в сложных условиях. Мы видим огромный потенциал масштабирования таких систем не только в строительстве, но и в логистике, промышленности и других сферах, где важен контроль движения грузов и предотвращение потерь».

В ближайших планах застройщика — масштабирование системы на дополнительные шесть площадок, что позволит расширить возможности мониторинга. Подобное решение полезно не только на строительных площадках, но и на карьерах, складах, в логистических центрах и других объектах, где важен учет и контроль движения грузов.

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