В Ярославле реконструируют здание бывшего аэроклуба
В Ярославле здание бывшего аэроклуба, в котором училась Валентина Терешкова, будет реконструировано. Об этом сообщили в мэрии.
Фото: мэрия Ярославля
Ранее мэр Артем Молчанов подписал постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и квартир в аварийном здании на улице Свободы, 9. Собственники жилых помещений имеют право на выплаты. Есть в здании и нежилые помещения, которые находятся как в муниципальной собственности (в пользовании у ДОСААФ), так и в частной.
«В них на первом этаже располагаются торговые предприятия. Некоторые собственники уже выразили свое согласие на участие в реконструкции уникального исторического здания»,— сообщили в мэрии.
После расселения жильцов власти намерены принять решение о вовлечении исторического здания в хозяйственный оборот.