В Ярославле реконструируют здание бывшего аэроклуба

В Ярославле здание бывшего аэроклуба, в котором училась Валентина Терешкова, будет реконструировано. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Ранее мэр Артем Молчанов подписал постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и квартир в аварийном здании на улице Свободы, 9. Собственники жилых помещений имеют право на выплаты. Есть в здании и нежилые помещения, которые находятся как в муниципальной собственности (в пользовании у ДОСААФ), так и в частной.

«В них на первом этаже располагаются торговые предприятия. Некоторые собственники уже выразили свое согласие на участие в реконструкции уникального исторического здания»,— сообщили в мэрии.

После расселения жильцов власти намерены принять решение о вовлечении исторического здания в хозяйственный оборот.

Алла Чижова