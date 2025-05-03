Euroclear предполагает конфискацию

Euroclear конфискует и перераспределит из замороженных российских активов €3 млрд. Как узнало агентство Reuters, деньги используют в качестве компенсации западным клиентам. Депозитарий получил на это специальное разрешение бельгийского казначейства. Euroclear возьмет €3 млрд из суммы в €10 млрд наличными, которые принадлежали российским подсанкционным компаниям и физлицам. Reuters уточняет, что правительство Бельгии отказалось комментировать, кто именно это мог быть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Zuma / TASS Фото: Zuma / TASS

Теперь можно ожидать волну судебных разбирательств в юрисдикции Королевства, считает адвокат, партнер юридической фирмы BGP Litigation Сергей Гландин: «В августе 2024 года, согласно Указу президента №198, все остатки на счетах Euroclear в Национальном расчетном депозитарии у западных инвесторов списали. Кто-то называл это обмен активами. Российским инвесторам выплатили с этих остатков где-то 250 млрд руб. Разумеется, это были деньги не самого бельгийского Euroclear, а его клиентов. Когда ввели 15-й пакет санкций ЕС, в нем появилась норма, разрешающая европейским центральным депозитариям компенсировать своим клиентам все то, что у них списали в России. Но делалось это не автоматически, а был создан специальный механизм для условного Euroclear. То есть он также мог обратиться в свой национальный регулятор, получить какое-то разрешение, и сейчас просто будет его исполнять.

Это можно назвать прецедентом, но с небольшой натяжкой. Режим санкций здесь особо не меняется, потому что он уже установлен. Единственное, исполнение совершенно однозначно будет списано из тех сумм, которые были заблокированы из-за подпадания Национального расчетного депозитария под европейские санкции. Сейчас какие-то брокеры через НРД либо напрямую, у кого был прямой счет, получат информацию: "Уважаемые господа, по таким-то позициям у ваших клиентов списали столько-то". И уже у клиентов может возникнуть право обратиться в бельгийский суд общей юрисдикции, если они посчитали, что имела место какая-то незаконная конфискация».

В ноябре 2024 года глава Минфина Антон Силуанов в свою очередь отмечал, что Россия собирается использовать доходы от замороженных активов западных инвесторов. В то же время говорить о скором ответе Москвы, как и о новом витке европейских санкций, сейчас нельзя, считает партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов: «Нельзя назвать списание этих €3 млрд каким-то очень недружественным действием со стороны европейских властей.

Со счета Euroclear в НРД в 2024 году были списаны 300 млрд руб. в рамках Указа президента №98. Это как раз что-то похожее на €3 млрд. Фактически НРД направило уведомление в пользу Euroclear, мол, мы списали ваши деньги, и вы можете списывать деньги, которые принадлежат российским лицам в Euroclear, в свою очередь, в валюте. И сейчас на основании изменений в регламенте ЕС 269/2014, они, собственно, эти денежные средства и списывают. Поэтому заявление, что это какое-то дополнительное изъятие со стороны Евросоюза в отношении российских санкционных лиц, не соответствует действительности».

Большая часть замороженных российских активов находится в Европе. Бельгийский депозитарий Euroclear хранит порядка $210 млрд из них. В марте глава Европейского совета Антониу Кошта признал, что Брюссель не может разморозить средства, потому что доходы от них стали гарантиями для выданных Украине военных кредитов.

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Александра Абанькова