Пригородный поезд Ульяновск — Казань перевез более 100 тысяч пассажиров

Пригородный поезд Ульяновск — Казань перевез более 104 тыс. пассажиров за два года с начала своего курсирования в июне 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Поезд №6752/6754 отправляется из Ульяновска по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 07:55 (MSK+1) и прибывает в Казань в 11:30 (MSK). В обратном направлении состав отправляется из столицы татарстана во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:19 (MSK), прибывая в Ульяновск в 19:58 (MSK+1).

Маршрут включает остановки на станциях Зеленый Дол (Зеленодольск), Свияжск, Албаба, Утяшки, Кубня, Шушерма, Куланга, Карамасары, Ключи, Каратун, Кильдуразы, Черки-Кильдуразы, Лощи, Буа (Буинск), Бюрганы, Бурундуки, Елхово, Цильна, Лаишевка и Ульяновск-3.