В Удмуртии ограничат продажу алкоголя в местах скопления людей в День города

В Удмуртии будут действовать ограничения на продажу алкоголя в День города, сообщил в Telegram министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев. Согласно региональному законодательству, запрет устанавливается в местах проведения любых массовых мероприятий, а также на прилегающих к ним территориях. За нарушения предусмотрены штрафы до 300 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Напомним, в регионе устанавливался полный запрет на продажу алкоголя в День защиты детей, 1 июня, и в День последнего звонка, 24 мая. Во время рейдов в конце мая сотрудники минпромторга совместно с МВД проверили 397 объектов торговли. Они выявили 23 нарушения.