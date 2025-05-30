Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полный запрет на продажу алкоголя введут в Удмуртии в День защиты детей

1 июня, в День защиты детей, на территории Удмуртии будет действовать полный запрет на продажу алкоголя, сообщает пресс-служба администрации Ижевска. Будут проведены рейды для пресечения нарушений антиалкогольного законодательства.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Подобные мероприятия проводились и в день проведения последних звонков. «Сотрудники минпромторга совместно с МВД проверили 397 объектов торговли в Удмуртии, выявили 23 нарушения»,— добавили в администрации города.

За нарушение запрета предусмотрены штрафы: для граждан — до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс. руб., для юридических лиц — до 200 тыс. руб.

Новости компаний Все