Владельцы электромобилей в Новороссийске смогут парковаться бесплатно
Автовладельцы электромобилей могут бесплатно воспользоваться платными муниципальными парковками Новороссийска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Для получения льготного парковочного разрешения собственнику электромобиля необходимо предоставить в отдел платного парковочного пространства личный паспорт, паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства.
«Льготное парковочное разрешение выдается сроком на 1 год, по истечении которого автовладельцу необходимо снова обратиться с заявлением на получение услуги»,— говорится в сообщении.
В Новороссийске работают 10 платных муниципальных парковок. На парковках по ул. Коммунистическая, ул. Леднева и ул. Карла Маркса имеются зарядные станции для электромобилей. Также в Новороссийске установлены 15 зарядных станций.