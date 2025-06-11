Владельцы электромобилей в Новороссийске смогут парковаться бесплатно

Автовладельцы электромобилей могут бесплатно воспользоваться платными муниципальными парковками Новороссийска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Для получения льготного парковочного разрешения собственнику электромобиля необходимо предоставить в отдел платного парковочного пространства личный паспорт, паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства.

«Льготное парковочное разрешение выдается сроком на 1 год, по истечении которого автовладельцу необходимо снова обратиться с заявлением на получение услуги»,— говорится в сообщении.

В Новороссийске работают 10 платных муниципальных парковок. На парковках по ул. Коммунистическая, ул. Леднева и ул. Карла Маркса имеются зарядные станции для электромобилей. Также в Новороссийске установлены 15 зарядных станций.

Алена Воробьева