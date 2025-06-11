В Нижнем Новгороде проведут международный форум особых экономических зон

АО «Корпорация развития Нижегородской области» провело закупку по организации III Международного форума особых экономических зон, посвященного 20-летию развития преференциальных режимов в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На его проведение областная корпорация готова потратить до 14,9 млн руб. Заявки на организацию форума подали три участника, из которых будет выбран один по опыту, предоставленной концепции мероприятия, наличию специалистов и цене своих услуг.

Предполагается, что форум ОЭЗ пройдет 17-19 сентября в культурно-просветительском центре «Академия Маяк». Там будет организовано пленарное заседание до 300 человек и панельные сессии, выставочная экспозиция ОЭЗ России и кейтеринг. Торжественный прием от имени Нижегородской области предусматривает прогулку на пассажирском судне «ЭкоходЪ» на 100 человек.

Целью проведения форума обозначено создание дискуссионной площадки для обсуждения вопросов усиления инвестиционной и инновационной активности внутри ОЭЗ и СЭЗ, международного взаимодействия и совершенствования управления площадками на основе обмена опытом и знаниями между ключевыми игроками отрасли.

Иван Сергеев