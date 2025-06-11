Цена нефти Brent превышала $68 за баррель впервые за полтора месяца

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE в моменте поднималась выше $68. В последний раз цена Brent превышала эту отметку 17 апреля, следует из данных Investing.com.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В 15:45 мск стоимость фьючерсов достигала $68,03 за баррель, показывая рост на 2,15%. Вскоре цена чуть опустилась, и на момент 16:33 она была на уровне $67,84 за баррель (+1,44%). Фьючерс на нефть WTI с поставкой в июле 2025 года дорожал на 2,26%, до $66,43 за баррель.

Вчера Минэнерго США опубликовало прогноз мирового спроса на нефть и другие жидкие углеводороды в 2026 году. Согласно документу, цены на нефть могут упасть. В американском Минфине ожидают, что стоимость сырой нефти марки Brent составит около $59 за баррель.