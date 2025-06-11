Опубликованы эскизы храма-памятника павшим воинам на реке Казанки

Институт развития городов Татарстана опубликовал эскизы храма-памятника в честь Нерукотворного Образа Спасителя. Объект будет посвящен павшим воинам, его благоустройство завершат в июле этого года.

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На прилегающей к храму территории планируют сделать пешеходные дорожки, установить освещение и санитарные узлы. Сейчас на объекте поставили сваи под пешеходный мост и произвели их обвязку. Также был выполнен ремонт фундамента павильона. В течение двух недель планируют собрать каркас пешеходной дорожки и павильона, выполнить облицовку лестницы гранитом и работы по демонтажу существующей парковки.

Проект разработан институтом развития городов Татарстана. Подрядной организацией выступает МУП «Городское благоустройство».

Диана Соловьёва