Опубликованы эскизы храма-памятника павшим воинам на реке Казанки
Институт развития городов Татарстана опубликовал эскизы храма-памятника в честь Нерукотворного Образа Спасителя. Объект будет посвящен павшим воинам, его благоустройство завершат в июле этого года.
На прилегающей к храму территории планируют сделать пешеходные дорожки, установить освещение и санитарные узлы. Сейчас на объекте поставили сваи под пешеходный мост и произвели их обвязку. Также был выполнен ремонт фундамента павильона. В течение двух недель планируют собрать каркас пешеходной дорожки и павильона, выполнить облицовку лестницы гранитом и работы по демонтажу существующей парковки.
Проект разработан институтом развития городов Татарстана. Подрядной организацией выступает МУП «Городское благоустройство».