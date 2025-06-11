В Оренбуржье реализуют первый в РФ полностью импортозамещенный проект реконструкции свинокомплекса
В Оренбургской области будет осуществлен первый в России полностью импортозамещенный проект реконструкции свинокомплекса. Об этом сообщили в группе «ОренКлип», в которую входит «Оренбургский завод автоматизации и роботизации».
Предприятие будет реконструироваться как свинокомплекс «Строгоновъ». Будет использоваться российское вентиляционное оборудование для создания необходимого микроклимата.
Ранее сообщалось, что при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) в Оренбургской области запущено серийное производство оборудования для мясоперерабатывающей промышленности.