В Оренбуржье реализуют первый в РФ полностью импортозамещенный проект реконструкции свинокомплекса

В Оренбургской области будет осуществлен первый в России полностью импортозамещенный проект реконструкции свинокомплекса. Об этом сообщили в группе «ОренКлип», в которую входит «Оренбургский завод автоматизации и роботизации».

Предприятие будет реконструироваться как свинокомплекс «Строгоновъ». Будет использоваться российское вентиляционное оборудование для создания необходимого микроклимата.

Ранее сообщалось, что при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) в Оренбургской области запущено серийное производство оборудования для мясоперерабатывающей промышленности.

Андрей Сазонов