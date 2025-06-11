«Биннофарм Групп» запустила масштабный образовательный проект «Феникс» для медицинского сообщества стран СНГ

Одна из ведущих российских фармацевтических компаний «Биннофарм Групп» объявила о старте нового образовательного проекта «Феникс», направленного на поддержку и обучение медицинских экспертов из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Беларуси. Цель программы — укрепление профессиональной коммуникации врачей с пациентами и коллегами, а также повышение уровня знаний и практических навыков.



Проект включает в себя серию тренингов и обучающих программ, которые охватывают широкий спектр тем: от работы с трудными пациентами до развития навыков публичных выступлений и эмоционального интеллекта. Отдельный блок программы посвящен последним научным достижениям и клиническим рекомендациям. «Биннофарм Групп» планирует предоставить врачам доступ к самым современным исследованиям и обсуждать с ними актуальные подходы к лечению пациентов.

«Мы стремимся поддержать медицинское сообщество, предоставляя врачам не только знания, но и инструменты для их эффективного применения в повседневной практике. Проект «Феникс» поможет врачам не только усилить компетенции, но и повысить качество медицинской помощи для пациентов», — отметила руководитель медицинского отдела «Биннофарм Групп», к.м.н. Наталья Олиферук.

Проект стартовал в этом году и рассчитан на несколько лет. В нем примут участие эксперты различных уровней — от локальных специалистов до национальных лидеров в области медицины. Для каждой группы разработаны индивидуальные модули. Уже проведены шесть мероприятий для экспертов из 9 стран, в которых приняли участие более 600 врачей разных специальностей (терапевты, педиатры, инфекционисты, врачи общей практики, гастроэнтерологи, хирурги и др.)

Директор по маркетингу Антон Федосюк«Биннофарм Групп»: «Компания продолжает укреплять свои позиции как лидер в области фармацевтики. Мы стремимся не просто наладить диалог с врачами, но быть им полезными, поддержать в рутинной работе. Наша совместная задача делать современное качественное лечение доступным для максимального числа пациентов

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