Курорт «Мрия» запустил проект по восстановлению здорового сна

10 июня на Всероссийском форуме «Здравница» в технопарке «Сколково» курорт «Мрия» анонсировал инновационный проект в области сомнологии — «Территорию здорового сна». Это одна из первых программ для коррекции неорганических нарушений сна среди санаторно-курортных комплексов в Крыму.

С 2024 года научная команда «Мрии» исследует факторы, влияющие на активное долголетие человека. Это работа стала ответом мировым тенденциям на приоритезацию здоровья и осознанные путешествия. Гости курорта все больше стремятся не просто отдохнуть, а трансформировать образ жизни, запрос смещается в сторону персонализации и технологичности. Оздоровительные программы «Мрии» переросли в комплексные решения, которые объединяют диагностику, терапию и рекреационные возможности Крыма.

Одной из них стала «Территория здорового сна» — новый инструмент активного долголетия. Его разработали эксперты Центра научно-исследовательской деятельности курорта «Мрия». Программа помогает справиться с нарушениями сна: стрессовыми и психоэмоциональными, сбоями циркадианных ритмов — цикла покоя и бодрствования. Кроме этого, она формирует понимание процессов в теле и учит использовать их как инструмент управления здоровьем и долголетием.

Самвел Саруханян, генеральный директор курорта «Мрия»: «В 2025 году мы делаем решительный шаг, фокусируясь на оздоровлении как на стратегическом векторе развития "Мрии". Наша цель — не просто отдых гостя, а глубокое преображение: мы помогаем ему изменить жизненный ритм, взять курс на долголетие. Научная база, персонализация, внедрение инноваций и бережное использование природных ресурсов Крыма — эта формула позволяет нам быть флагманом оздоровительного туризма в регионе. Мы уверены, что полуостров имеет все основания стать ведущим wellness-центром в стране. Новый проект "Территория здорового сна" — одна из первых в Крыму специализированная программа коррекции сна — наглядно демонстрирует эту стратегию, реализуя принципы активного долголетия и индивидуального, превентивного подхода к здоровью».

Участник «Территории здорового сна» пройдет через консультацию с врачом-куратором, развернутый лабораторный чекап и диагностику на технологичном оборудовании, в том числе аппарате компьютерной сомнографии Watch PAT. После выявления проблем врач разработает индивидуальную стратегию долголетия и восстановления сна. Помогут в этом гаджеты, которые управляют эффективностью отдыха, например, кольцо СберДевайс и «Кубик сна» — российское устройство с алгоритмом смены частоты электромагнитных импульсов. В программу гостя также включены медитации, горные ретриты, спа-процедуры, персональные планы питания и ментального благополучия. Это один из первых проектов в санаторно-курортной отрасли Крыма, который корректирует нарушения биологических ритмов и формирует здоровый образ жизни. Более того, трансформирует дизайн отеля в салютогенный — оздоровительный: часть номеров «Мрии» дополнили системой «Умный дом», анатомическими и ортопедическими матрасами и подушками, шторами blackout, терапевтическим светом, аромалампами и другими sleep-элементами для гигиены сна.

Мария Киселёва, научный сотрудник Центра научно-исследовательской деятельности курорта «Мрия», врач-невролог, сомнолог: «Сон — ключевой элемент здоровья, его нарушение влияет на многие процессы: слабеет иммунная система, нарушается обмен веществ, повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, страдает психоэмоциональная сфера, снижается физическая и умственная работоспособности. Проект "Территория здорового сна" поможет гостю научиться правильно спать, чтобы восстанавливаться во сне. Это его личная стратегия здорового отдыха, которую он сможет использовать и вне курорта. Мы предоставляем современные методы диагностики и гаджеты для формирования полезных привычек, весь путь с гостем пройдет врач — позаботится о питании, активности, ментальном благополучии. "Территория здорового сна" — научное исследование с потенциалом масштабирования на весь оздоровительный туризм России».

10 июня на Всероссийском форуме «Здравница» прошел IX Научный совет «Мрии», главной темой которого стало управление биовозрастом человека. Российские ученые и врачи рассматривают этот тренд как флагманское направление в курортной медицине. Как влиять на механизмы биологического старения во время санаторного отдыха, использовать искусственный интеллект в анализе возрастных биомаркеров — векторы в индустрии на ближайшие пять лет. Mriya Life уже внедряет эти превентивные подходы для создания персональной стратегии долголетия отдыхающего.

Участники и спикеры курорта «Мрия» на форуме «Здравница» и Научном совете:

Mriya Life — многопрофильный оздоровительный комплекс мирового курорта премиум-класса на Южном берегу Крыма «Мрия», который является драйвером развития индустрии гостеприимства в России. Mriya Life сочетает традиционную и превентивную медицину, опыт высококлассных специалистов, возможности передового оборудования и рекреационные ресурсы Крыма. Он включает: медицинский центр, Институт Активного Долголетия Mriya Life Institute, бальнеологический и термальный комплексы, spa- и фитнес-центры. Mriya Life — лауреат премии World Luxury Hotels Award в номинациях Best Luxury SPA Resort - Global Winner и Best Luxury Wellness Resort in Northern Europe. Оздоровительное направление является стратегическим для курорта “Мрия”. На базе Института Активного Долголетия Mriya Life Institute создан Научный совет для модернизации санаторно-курортной сферы в Республике Крым и России.