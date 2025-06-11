Spiegel: Мерц планирует назначить посла на Украине новой главой внешней разведки
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен назначить Мартина Егера, нынешнего посла Германии на Украине, новым руководителем Федеральной разведывательной службы (BND). Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в правительстве.
Фото: Annegret Hilse / Reuters
По данным издания, с приходом Егера BND может рассчитывать на значительное увеличение финансирования и получение большего пространства для действий в области шпионажа и технической разведки на фоне международной напряженности.
До назначения послом в Киеве Мартин Егер возглавлял посольства Германии в Афганистане и Ираке, что, по убеждению властей ФРГ, делает его подходящим кандидатом для руководства службой внешней разведки в нынешних условиях.
Действующий глава BND Бруно Каль, как выяснил Spiegel, станет новым послом Германии в Ватикане. Официальных подтверждений от правительства пока не поступало, но решение, подчеркивает издание, было принято уже некоторое время назад.