Власти Британии выделяют 39 млрд фунтов на строительство доступного жилья

Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз представила парламенту ежегодный план бюджетных расходов (Spending Review). В частности, правительство выделит 39 млрд фунтов стерлингов ($52,7 млрд) на строительство социального и бюджетного жилья. Тем самым британские власти вложат в эту сферу вдвое больше, чем предполагалось ранее. Эти деньги в ближайшие десять лет будут выделяться местным властям, частным застройщикам и жилищно-строительным кооперативам.

Значительные инвестиции в бюджетное жилье — часть программы наращивания социальных расходов и общего увеличения правительственных капиталовложений на 113 млрд фунтов ($152,6 млрд). Британские власти также вложат 15,6 млрд фунтов ($21 млрд) в развитие транспортной инфраструктуры и 86 млрд фунтов ($116,5 млрд) в развитие науки. Госпожа Ривз также пообещала, что правительство будет наращивать инвестиции в общественное здравоохранение на 3% в год. Также часть программы увеличения капиталовложений — инвестиции на 14,2 млрд фунтов ($19,2 млрд) на строительство атомной электростанции Sizewell C в Суффолке, о которой было объявлено вчера.

«Мы обновляем Великобританию. Я знаю, что многие люди во многих частях страны еще не почувствовали этого. Задача правительства, моя задача как министра финансов и цель этого плана расходов состоит в том, чтобы изменить это. Чтобы люди почувствовали обновления в своей повседневной жизни, на рабочем месте и на улицах городов»,— заявила госпожа Ривз.

Яна Рождественская