Британия инвестирует 14,2 млрд фунтов в строительство новой АЭС

Правительство Великобритании объявило, что выделит 14,2 млрд фунтов стерлингов на строительство атомной электростанции Sizewell C в Саффолке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lefteris Pitarakis / AP Фото: Lefteris Pitarakis / AP

Новая электростанция нужна Великобритании, чтобы начать постепенно заменять устаревающие АЭС. Строительство Sizewell, в частности, позволит создать 10 тыс. рабочих мест, а сама электростанция сможет обеспечивать энергией 6 млн домов. «Инвестиции в экологически чистую отечественную энергетику положили конец десятилетиям колебаний и проволочек. Правительство поддерживает строителей в стремлении обеспечить энергетическую безопасность и ускорить экономический рост»,— говорится в заявлении правительства.

Участок под строительство АЭС в Саффолке был выделен еще в 2010 году. Однако правительство никак не могло добиться выделения финансирования для этого проекта. Противники проекта утверждали, что эта АЭС будет слишком дорога в строительстве по сравнению с развитием других энергетических проектов, но при этом обеспечит лишь кратковременные рабочие места.

Кирилл Сарханянц