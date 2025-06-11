«Ситиматик – Нижний Новгород» опроверг данные Росприроднадзора по полигонам ТКО

АО «Ситиматик – Нижний Новгород» опровергло информацию о состоянии дел на Балахнинском и Городецком мусорных полигонах в Нижегородской области, озвученную Росприроднадзором. Как писал «Ъ-Приволжье», ранее руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что ее ведомство готовит обращения в суд о приостановке деятельности полигонов.

В «Ситиматик – Нижний Новгород» считают, что озвученная надзорным ведомством информация не соответствует действительности. В частности, в компании сообщили, что внеплановая проверка Городецкого полигона проведена по требованию природоохранного прокурора и не связана с возгоранием на свалке.

Также в компании уверены, что утверждение руководства надзорного ведомства о том, что фильтрат растекается за пределы оборудованных площадок, неверно трактует факты, изложенные в документах Росприроднадзора. Там указано, что «установлено растечение фильтрата в межкартовом пространстве, а накопление отхода "фaильтрат полигонов захоронения ТКО малоопасный" осуществляется вне оборудованной площадки».

В «Ситиматик – Нижний Новгород» считают, что эта ситуация связана с выпадением осадков и является технологически обусловленной для полигонов ТК. В дальнейшем фильтрат собирается и вывозится для утилизации.

Также в компании сообщили, что по Балахнинскому полигону в декабре 2024 года получено положительное заключение государственной экологической экспертизы на проектную документацию, согласно которой проектная вместимость объекта не исчерпана, а объем размещенных отходов не превышен.

В АО «Ситиматик – Нижний Новгород» сообщили, что предпринимают все необходимое для устранения замечаний. По результатам плановой проверки Росприроднадзора в июле — августе 2024 года было выявлено 13 нарушений, а по результатам внеплановой проверки в мае 2025 года — семь, часть их которых уже устранили.

Андрей Репин