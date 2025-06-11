Водителю автобуса вынесен приговор по делу о смертельном ДТП в Ижевске

Октябрьский райсуд Ижевска рассмотрел уголовное дело 39-летней водителя автобуса о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ст. 264 УК РФ), сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии. Подсудимая свою вину признала.

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ДТП произошло 4 декабря около 13.30. Водитель автобуса насмерть сбила женщину 43-х лет, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария случилась напротив дома № 40 на ул. 50 лет ВЛКСМ в Ижевске.

Суд назначил водителю два года и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также ей запретили управлять транспортом на два года и шесть месяцев.