Анатолий Курицин вернулся в Мышкин

Главой Мышкинского муниципального округа избран Анатолий Курицин. Как сообщили «Ъ-Ярославль» в правительстве области, депутаты единогласно поддержали его кандидатуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Напомним, что господин Курицин руководил Мышкинским районом с 2004 по 2017 год, после чего возглавил соседний Угличский район. В апреле 2025 года Анатолий Курицин ушел с поста руководителя Угличского округа. В это же время глава Мышкинского района Ольга Минаева после 8 лет работы вышла на пенсию.

Напомним, что выборы новых глав муниципальных округов проходят в связи с реформой местного самоуправления, которая ликвидировала уровень поселений.

Алла Чижова