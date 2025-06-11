Армения заподозрила Грузию в блокировке экспорта коньяка в Россию

Несколько десятков грузовиков с армянским коньяком остановлены на КПП Верхний Ларс на границе с Грузией. Армения подозревает, что грузинская сторона намеренно блокирует экспорт алкогольной продукции в Россию. Об этом пишет News.am со ссылкой на данные армянского Минэкономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным издания, сейчас идут переговоры о получении разрешения на перемещение припаркованных на КПП грузовиков с коньяком. Разрешения ожидают несколько десятков машин, около 30 уже пересекли границу. Министр экономики Армении Геворк Папоян планирует лично посетить Грузию с визитом для решения этого вопроса, сообщает News.am.

Ситуация с задержками поставок возникла несколько месяцев назад, добавляет издание. Пересечение границы часто затягивается на несколько недель. Armenpress пишет, что с 1 по 10 июня российскую таможню пересекли 50 грузовиков с армянским коньяком.

13 мая армянские производители организовали акцию протеста перед посольством Грузии в Армении. Они утверждали, что грузинская сторона не только создает препятствия для экспорта в Россию, но и подвергает продукцию лабораторным испытаниям.

Екатерина Отрашкевич