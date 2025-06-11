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Коммерсантъ FM
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Захарова: Израиль опроверг слова своего посла о передаче Украине систем Patriot

Россия получила от МИД Израиля разъяснения слов своего посла на Украине Михаила Бродского о передаче Киеву ракетных систем Patriot. Заявление посла не соответствует действительности, утверждает израильский МИД. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Мария Захарова

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Мы ориентируемся на официальное заверение израильской стороны о том, что это государство не поставляло и не намерено в будущем поставлять вооружение на Украину»,— сказала она во время брифинга. Госпожа Захарова подчеркнула, что Россия считает такой подход соответствующим интересам обеих стран и способствующим развитию двустороннего сотрудничества.

Вчера в интервью украинской журналистке Михаил Бродский заявил, что Израиль оказал военную помощь Украине. В пример он привел отправку Киеву систем Patriot, которые были на вооружении израильской армии в начале 90-х. При этом он не уточнил, сколько комплексов было направлено и когда это произошло.

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