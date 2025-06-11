Захарова: Израиль опроверг слова своего посла о передаче Украине систем Patriot

Россия получила от МИД Израиля разъяснения слов своего посла на Украине Михаила Бродского о передаче Киеву ракетных систем Patriot. Заявление посла не соответствует действительности, утверждает израильский МИД. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Мы ориентируемся на официальное заверение израильской стороны о том, что это государство не поставляло и не намерено в будущем поставлять вооружение на Украину»,— сказала она во время брифинга. Госпожа Захарова подчеркнула, что Россия считает такой подход соответствующим интересам обеих стран и способствующим развитию двустороннего сотрудничества.

Вчера в интервью украинской журналистке Михаил Бродский заявил, что Израиль оказал военную помощь Украине. В пример он привел отправку Киеву систем Patriot, которые были на вооружении израильской армии в начале 90-х. При этом он не уточнил, сколько комплексов было направлено и когда это произошло.