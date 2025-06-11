Захарова: Израиль опроверг слова своего посла о передаче Украине систем Patriot
Россия получила от МИД Израиля разъяснения слов своего посла на Украине Михаила Бродского о передаче Киеву ракетных систем Patriot. Заявление посла не соответствует действительности, утверждает израильский МИД. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мария Захарова
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
«Мы ориентируемся на официальное заверение израильской стороны о том, что это государство не поставляло и не намерено в будущем поставлять вооружение на Украину»,— сказала она во время брифинга. Госпожа Захарова подчеркнула, что Россия считает такой подход соответствующим интересам обеих стран и способствующим развитию двустороннего сотрудничества.
Вчера в интервью украинской журналистке Михаил Бродский заявил, что Израиль оказал военную помощь Украине. В пример он привел отправку Киеву систем Patriot, которые были на вооружении израильской армии в начале 90-х. При этом он не уточнил, сколько комплексов было направлено и когда это произошло.