Жители Ставрополья сдали 1,5 тонны монет на 2 млн рублей

Жители Ставропольского края обменяли около 350 тыс. монет на сумму 1,9 млн руб. в рамках апрельской «Монетной недели». Общий вес собранных металлических денег превысил 1,5 т, сообщила пресс-служба Ставропольского отделения Южного главного управления Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Регион вошел в тройку лидеров по объему сбора среди субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

Больше всего жители сдали десятирублевых монет — 156 тыс. штук. Меньше всего пришлось на копейки — 3,5 тыс. экземпляров.

«Чем больше монет находится в обороте, тем меньше средств нужно тратить на чеканку новых металлических денег, поэтому акция важна для экономики в целом»,— отметил Георгий Тикунов, управляющий Ставропольским отделением Южного ГУ Банка России.

Во время «Монетной недели» жители могли бесплатно обменять накопившуюся мелочь на банкноты в банках и торговых точках. В мероприятии приняли участие 79 банковских отделений и около тысячи магазинов региона.

Николай Аксенов