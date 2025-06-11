В Ульяновской области расследуют пожар с одним погибшим

Начата проверка по факту пожара в домовладении в Ульяновской области. Происшествие случилось в рабочем поселке Старая Кулатка во вторник, 10 июня. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС по Чувашской Республике Фото: МЧС по Чувашской Республике

«После ликвидации огня сотрудниками МЧС России в доме был обнаружен труп 68-летнего хозяина жилища»,— говорится в сообщении.

По предварительной информации, «погибший злоупотреблял спиртным и часто курил в постели», установило ведомство. Это могло стать причиной пожара.

В настоящее время следователь осмотрел место происшествия и зафиксировал обстановку в доме. Также установлено место распространения огня.

Георгий Портнов