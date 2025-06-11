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Следствие начало проверку после смерти саратовчанки в бассейне банного комплекса

Следственный отдел по Ленинскому району Саратова приступил к процессуальной проверке по факту смерти женщины в бассейне. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно предварительным сведениям, 50-летняя женщина погибла в бассейне банного комплекса областного центра. Произошло это сегодня, 11 июня.

Следствие изучило место происшествия, выясняет все обстоятельства случившегося. Как только проверка завершится, специалисты примут процессуальное решение.

Павел Фролов

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