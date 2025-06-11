Мэрия Челябинска через суд добилась выселения клуба антикварных автомобилей

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск комитета по имуществу и земельным отношениям Челябинска к клубу «Автомобили самодельные и антикварные» («АСА»). Администрация требовала обязать ответчика освободить занимаемый им флигель усадьбы Григория Пчелина на улице Российской. Информация об этом размещена в картотеке дел.

Иск был подан 26 февраля этого года. Согласно документам суда, комитет по имуществу Челябинска потребовал расторгнуть договор от 17 апреля 2020-го, заключенный с автомобильным клубом для безвозмездного пользования зданием. После этого ответчику необходимо освободить помещение.

Здание, ставшее предметом спора, расположено на Российской, 128. Оно построено в 1906 году. Каменный флигель является выявленным объектом культурного наследия регионального значения. Общая площадь здания — 40,3 кв. м.

В постановлении суда отмечено, что при заключении договора на безвозмездное пользование клуб обязался поддерживать здание и инженерные коммуникации в хорошем состоянии. 28 октября прошлого года сотрудник комитета пришел на объект с проверкой. При осмотре выяснилось, что у стен здания выпала часть кирпичей, имеются сколы и трещины. Кроме того, автомобильный клуб еще в 2023 году получал предостережение из-за плохого состояния постройки. Однако он так и не устранил недостатки.

Администрация Челябинска после проверки потребовала, чтобы клуб расторгнул договор и освободил помещение, но организация этого так и не сделала. Из-за этого мэрия уже обратилась в Арбитражный суд. Он посчитал требования обоснованными.

Ольга Воробьева