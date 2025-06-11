В Челябинске в третий раз ищут подрядчика для строительства дамбы на реке Миасс

Управление капитального строительства администрации Челябинска объявило повторный аукцион на первый и второй этапы строительства защитных дамб на левом берегу реки Миасс. Начальная стоимость контракта в этот раз увеличилась с 494,2 млн до 550 млн руб. Информация размещена на сайте госзакупок.

Аукцион объявлен 11 июня. Это уже третья попытка администрации Челябинска найти подрядчика для строительства дамбы. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», предыдущие два тендера, объявленные в августе и октябре 2024 года, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Согласно техзаданию, защитные дамбы появятся на участках от Свердловского проспекта до улицы Энгельса, а также от Энгельса до улицы Косарева. Их общая протяженность составит 842,5 м. Подрядчику необходимо сделать выемку грунта, отсыпать тело дамбы, укрепить откосы и кюветы, установить бортовые камни и перила. Далее нужно оборудовать ливневки, смонтировать освещение и видеокамеры.

Дамбы предназначены для защиты территории возле реки Миасс от затопления во время паводка.

Подрядчика определят 23 июня.

Ольга Воробьева