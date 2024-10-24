Повторные торги по строительству дамб у реки Миасс в Челябинске не состоялись

Управление капитального строительства Челябинска во второй раз не нашло подрядчика для строительства дамб у реки Миасс. Начальная стоимость контракта составляла 494,2 млн руб., указано на сайте госзакупок.

Первые торги со стоимостью в 535,8 млн руб. проходили в сентябре, однако ни одна компания не подала заявку на участие. В октябре объявили новый аукцион, снизив цену, но ситуация повторилась. При этом первый этап подрядчику необходимо было выполнить до конца текущего года.

Всего в рамках строительства дамб, защищающих от паводка, было запланировано пять этапов, конкурс объявляли на два из них. Первая ступень возведения сооружений включала в себя работы на левом берегу Миасса от Свердловского проспекта до улицы Энгельса. Вторая, которую нужно было закончить до конца 2025 года, предполагала строительство сооружений также на левом берегу от улицы Энгельса до улицы Косарева. Между дамбами в районе улицы Полковой предусматривали разрыв. Общая протяженность сооружений должна составить 842,5 м. Согласно техзаданию, подрядчику необходимо сделать выемку в грунте, отсыпать тело дамбы, укрепить ее откосы, после чего укрепить кюветы бетоном, установить бортовые камни и перила. Далее нужно будет оборудовать ливневки, смонтировать освещение и видеокамеры.

Виталина Ярховска