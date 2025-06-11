Номерной фонд курортов Северного Кавказа достигнет 23 тысяч к 2030 году

Общий номерной фонд гостиниц, возводимых резидентами особых экономических зон под управлением Кавказ.РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, может достичь 23 тыс.к 2030 году. Об этом заявил заместитель генерального директора Кавказ.РФ Николай Гончаров на Международном туристическом форуме «Путешествуй!».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Гончаров подчеркнул, что 60% всех туристско-рекреационных ОЭЗ России находится в управлении Кавказ.РФ. По его словам, курорты Северного Кавказа вносят один из наиболее значительных вкладов в валовой региональный продукт по линии туризма.

«Мы рассчитываем, что к 2030 году вклад каждого из курортов внутри своего региона составит до 50%»,— отметил замгендиректора.

Николай Аксенов