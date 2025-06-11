Номерной фонд курортов Северного Кавказа достигнет 23 тысяч к 2030 году
Общий номерной фонд гостиниц, возводимых резидентами особых экономических зон под управлением Кавказ.РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, может достичь 23 тыс.к 2030 году. Об этом заявил заместитель генерального директора Кавказ.РФ Николай Гончаров на Международном туристическом форуме «Путешествуй!».
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Гончаров подчеркнул, что 60% всех туристско-рекреационных ОЭЗ России находится в управлении Кавказ.РФ. По его словам, курорты Северного Кавказа вносят один из наиболее значительных вкладов в валовой региональный продукт по линии туризма.
«Мы рассчитываем, что к 2030 году вклад каждого из курортов внутри своего региона составит до 50%»,— отметил замгендиректора.