40-летнего менеджера ижевской компании арестовали по делу о даче взятки

В Удмуртии возбуждено уголовное дело на 40-летнего менеджера компании по поставке подшипников, сообщает пресс-служба СУ СКР Удмуртии. Он обвиняется в даче взятки в крупном размере (ч.4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

Следствие считает, что с января по май он перечислил на банковский счет сотруднику одного из предприятий Ижевска взятку 200 тыс. руб. деньги предназначались за помощь в заключении договоров на поставки комплектующих для его компании. Средства фигурант перечислил, находясь в Москве.

Менеджера задержали сотрудники регионального УФСБ. Фигуранта заключили под стражу. Допрошены свидетели и изъята документация. Следствие продолжается.