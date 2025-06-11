«Ариант» добровольно ограничил наценку на печеночную колбасу

ООО «Агрофирма Ариант» подписало декларацию о стабилизации цен на мясную продукцию. Это касается только печеночной вареной колбасы. Производитель ограничил наценку на нее до 10%, сообщает пресс-служба управления ФАС России по Челябинской области.

Также агрофирма «Ариант» обязуется постоянно поддерживать наличие печеночной колбасы в магазинах.

Соглашение о стабилизации цен предприятие заключило с министерством промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области. Участники проинформировали об этом Челябинское УФАС. По мнению антимонопольного органа, такая мера повысит доступность мясной продукции для жителей региона.

ООО «Агрофирма Ариант» специализируется на выращивании свиней и производстве мясной продукции. В прошлом году вместе с еще тремя компаниями, входившими агрохолдинг «Ариант», перешло в собственность государства.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 5 апреля Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о взыскании неосновательного обогащения в сумме 105 млрд руб. с бывших владельцев группы «Ариант» и группы ЧЭМК. В счет взыскания суд изъял у Александра Аристова и членов его семьи 100% долей компаний «Кубань-Вино», «Агрофирма Южная», «Агрофирма Ариант» и «ЦПИ — Ариант».