Стрелявшего в двух человек под Волгоградом мужчину задержали

Правоохранительные органы задержали мужчину, который стрелял в двух человек в городе Петров Вал Камышинского района Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Как отметили в ведомстве, задержанным оказался 33-летний мужчина. Он выстрелил в двух человек 8 июня. Пострадавшие получили огнестрельные ранения.

Злоумышленника задержали сегодня, 11 июня, и передали следственным органам. По информации местных СМИ, мужчина сбежал из войсковой части с оружием с целью разобраться с новым ухажером экс-супруги.

Павел Фролов