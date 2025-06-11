В Прикамье снижается количество выдаваемых ипотечных кредитов

За первые четыре месяца в Пермском крае было выдано 4,3 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 15,7 млрд руб. Количество выданных кредитов уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти вдвое, их объем — на 38%. Об этом сообщает портал «РБК Пермь» со ссылкой на данные Пермского отделения Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

34,4% из всех выданных ипотечных жилищных кредитов пришлось на вторичное жилье. Общая сумма кредитов по этому направлению составила 5,4 млрд руб.