Уфимка отсудила у центра по конному спорту 1,2 млн рублей за гибель коня

Верховный суд Башкирии обязал учреждение по коневодству и конному спорту «Акбузат» выплатить 1,2 млн руб. за гибель мерина по кличке Буцефал-Бриг.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов республики, суд апелляционной инстанции изменил принятое ранее решение Кировского районного суда Уфы, который взыскал с ответчика около 440 тыс. руб.

С иском суд обратилась владелица коня. Ее имя не сообщается.

По материалам дела, в октябре 2023 года хозяйка животного передала коня «Акбузату» на постой и оказание ветеринарных услуг. Во время нахождения в учреждении мерин умер от перитонита и разрыва кишечника. Согласно заключению судебной экспертизы, смерть наступила из-за ненадлежащего оказания ветеринарных услуг.

Майя Иванова