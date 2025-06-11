Обругавшего Трампа журналиста уволили из ABC News
Руководство американского телеканала ABC News приняло решение не продлевать контракт с одним из ведущих журналистов, который на днях был временно отстранен от работы после публикации им критических комментариев о Дональде Трампе. Как заявили в ABC News, контракт с Терри Мораном подходил к концу, и «учитывая его недавнюю публикацию, которая явно нарушала политику ABC News, мы приняли решение не продлевать контракт». Об этом сообщает CNN.
Терри Моран
Фото: Fred Prouser / Reuters
В ABC News также подчеркнули, что требуют от своих журналистов соответствия «высочайшим стандартам объективности, честности и профессионализма». По мнению руководства телеканала, Терри Моран, который вел популярную программу Nightline и еще в апреле интервьюировал президента Трампа, не соответствует этим стандартам.
В своей публикации от 8 июня в соцсети X Терри Моран назвал Дональда Трампа и его советника по внутренней безопасности Стивена Миллера «хейтерами мирового уровня» и добавил комментарии по поводу отличий качества ненависти у этих двоих. Публикация была удалена спустя несколько часов, но успела широко разойтись в интернете. В администрации президента Трампа публикацию осудили и призвали уволить журналиста. Руководство ABC News начало проверку по этому факту и отстранило на это время Терри Морана от работы. Контракт с телеканалом у журналиста действует до 13 июня.
Сам журналист пока не комментирует решение своего работодателя.
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