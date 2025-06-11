Обругавшего Трампа журналиста уволили из ABC News

Руководство американского телеканала ABC News приняло решение не продлевать контракт с одним из ведущих журналистов, который на днях был временно отстранен от работы после публикации им критических комментариев о Дональде Трампе. Как заявили в ABC News, контракт с Терри Мораном подходил к концу, и «учитывая его недавнюю публикацию, которая явно нарушала политику ABC News, мы приняли решение не продлевать контракт». Об этом сообщает CNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Терри Моран

Фото: Fred Prouser / Reuters Терри Моран

Фото: Fred Prouser / Reuters

В ABC News также подчеркнули, что требуют от своих журналистов соответствия «высочайшим стандартам объективности, честности и профессионализма». По мнению руководства телеканала, Терри Моран, который вел популярную программу Nightline и еще в апреле интервьюировал президента Трампа, не соответствует этим стандартам.

В своей публикации от 8 июня в соцсети X Терри Моран назвал Дональда Трампа и его советника по внутренней безопасности Стивена Миллера «хейтерами мирового уровня» и добавил комментарии по поводу отличий качества ненависти у этих двоих. Публикация была удалена спустя несколько часов, но успела широко разойтись в интернете. В администрации президента Трампа публикацию осудили и призвали уволить журналиста. Руководство ABC News начало проверку по этому факту и отстранило на это время Терри Морана от работы. Контракт с телеканалом у журналиста действует до 13 июня.

Сам журналист пока не комментирует решение своего работодателя.

Алена Миклашевская