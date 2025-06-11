Москвича арестовали в Нижнем Новгороде по подозрению в мошенничестве

Нижегородские полицейские задержали в Волгограде 36-летнего москвича, подозреваемого в мошенничестве под видом крупного банкира. Его доставили в Нижний Новгород и арестовали, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фигурант представлялся своим жертвам разными именами и рассказывал им о своих высоких должностях в банке. Одну из потерпевших в ноябре 2024 года он обманул на 380 тыс. руб., предложив помочь с арендой помещения по выгодной цене. В феврале 2025 года подозреваемый похитил 41 сотовый телефон у владельца магазина мобильной техники, ущерб составил 4,8 млн руб. Третьему потерпевшему он продал конфискованную технику и автомобиль за 1,1 млн руб., полагает следствие.

Получив деньги, фигурант пропадал и переставал выходить на связь со своими знакомыми. При этом он часто менял места жительства и покупал документы на разные имена.

При обысках в квартире у задержанного нашли банковские и сим-карты, 200 тыс. руб., а также паспорта и водительские удостоверения. Документы передали на экспертизу. В отношении фигуранта расследуется уголовное дело по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Владимир Зубарев