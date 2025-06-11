В Челябинске контактный зоопарк в парке имени Юрия Гагарина оказался нелегальным

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора нашло нарушения в работе контактного зоопарка «Крестьянский дворик» в челябинском парке имени Юрия Гагарина. У заведения не оказалось лицензии, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка в зоопарке прошла 5 июня. Инспекторы выяснили, что собственник зоопарка Карен Абовян не имеет лицензии на содержание и использование животных. Россельхознадзор привлек предпринимателя к административной ответственности и потребовал исправить нарушения.

После проверки бизнесмен обратился в ведомство для оформления лицензии.

Ольга Воробьева