Житель Тольятти пойдет под суд за гибель пассажира своей машины под Волгоградом

Дубовский районный суд Волгоградской области рассмотрит уголовное дело о гибели пассажира в ДТП (ч. 3 ст. 264 УК РФ) в отношении 49-летнего жителя Тольятти Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, рано утром 6 марта текущего года фигурант за рулем автомобиля «Мерседес-Бенц 223602» ехал в сторону Саратова по автодороге Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград». На 590-м км автотрассы он врезался в «КамАЗ», который стоял на обочине.

В дорожной аварии погиб 60-летний пассажир иномарки фигуранта. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов