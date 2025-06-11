«Московские веранды становятся уникальной площадкой для реализации идей»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о совместных проектах рестораторов и представителей fashion-индустрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Российские бренды одежды пришли на веранды. Открытые пространства ресторанов и кафе — часть Москвы, без которой невозможно представить лето. Каждый год все профильные медиа рассказывают о новинках сезона среди веранд, свадебные паблики делятся подборками лучших площадок для празднеств, представители креативной среды ищут, на что бы еще посмотреть этим летом, где выдающаяся идея или дизайн.

Что мне показалось любопытным в этом сезоне — пока маленькие, будто нерешительные, но все же коллаборации летних веранд и модных брендов. Конечно, это не размах международных модных домов, которые своей философией и бюджетами преображают привычную действительность. Нет, это как бы маленькие вкрапления в общую обстановку кафе, но рассказывающие свою историю.

В одной из ярких пиццерий на Патриарших прудах в этом сезоне открыли pop-up-веранду бренда Planta Rosa. Сейчас, если ты хочешь выглядеть расслабленным и одновременно очень модным, просто необходимо надеть просторную толстовку или футболку с такой надписью. Так вот сама одежда вроде больше спорт-шик, но сопровождается все вау-эффектом. То тема безумного цирка на громкой корпоративной вечеринке, то теперь — ретро-веранда в эстетике калифорнийских отелей 1970-х. Здесь бренд отвечает за обстановку с ярким текстилем и, например, форму официантов с расслабленными рубашками и галстуками.

Еще пример вторжения российской моды в уютную среду веранд: гастробар в Кривоколенном переулке реализовал проект летней веранды совместно с локальной маркой Mulier. Для этого выпустили специальную коллекцию функциональных предметов в винно-голубых оттенках — пледы, подушки, подставки для сумок. Московские веранды, которые с такой заботой создаются рестораторами, сами по себе становятся уникальной площадкой для реализации идей. А этим искушенным посетителям только и подавай все новое каждый сезон. Win-win, получается.

Яна Лубнина