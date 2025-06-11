Следователи расследуют нарушение прав жильцов сгоревшего дома в Верхнетемерницком

Уголовное дело по факту нарушения прав жильцов дома в поселке Верхнетемерницком поручил возбудить председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, в январе этого года в здании на улице Обсерваторной произошел пожар, в результате которого погибли люди, были уничтожены несколько квартир и повреждена кровля.

«Несмотря на многочисленные обращения собственников, ремонтные работы до настоящего времени не организованы», — говорится в сообщении ведомства.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СУ СК.

Константин Соловьев