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Следователи расследуют нарушение прав жильцов сгоревшего дома в Верхнетемерницком

Уголовное дело по факту нарушения прав жильцов дома в поселке Верхнетемерницком поручил возбудить председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, в январе этого года в здании на улице Обсерваторной произошел пожар, в результате которого погибли люди, были уничтожены несколько квартир и повреждена кровля.

«Несмотря на многочисленные обращения собственников, ремонтные работы до настоящего времени не организованы», — говорится в сообщении ведомства.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СУ СК.

Константин Соловьев

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