В Челябинске еще для 229 домов продлили отключение горячей воды из-за опрессовки

В Металлургическом районе Челябинска продлили первый этап опрессовки до 30 июня для многоквартирных домов, учебных и социальных учреждений. Причиной стали 109 выявленных повреждений на трубопроводах в южной зоне ЧМЗ. Об этом сообщает АО «УСТЭК—Челябинск».

Горячей воды еще две недели не будет в 229 многоквартирных домах, 16 детских садах, 19 учебных заведениях и девяти больницах. С подробным списком адресов можно ознакомиться на сайте.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», первый этап гидравлических испытаний в Челябинске стартовал 20 мая. До 3 июня горячую воду отключили в 1207 домах в семи районах города, 78 детских садах, 80 учебных заведениях и 23 учреждениях здравоохранения. В Металлургическом районе первый этап опрессовки должен был завершиться 16 июня.

Гидравлические испытания на две недели также продлили в Калининском и Курчатовском районах Челябинска. Горячей воды до 16 июня не будет в 200 многоквартирных домах, 19 детских садах, 16 учебных заведениях и в трех больницах.

Второй этап гидравлических испытаний запланирован с 17 июня до 1 июля.

Ольга Воробьева