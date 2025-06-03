Для 200 домов в Челябинске продлили срок отключения горячей воды до 16 июня

В Калининском и Курчатовском районах Челябинска продлили первый этап гидравлических испытаний до 16 июня для многоквартирных домов, социальных и учебных учреждений. Причиной стали выявленные повреждения на трубопроводах северо-западной котельной. Об этом сообщает АО «УСТЭК—Челябинск».

По данным компании, горячей воды еще две недели не будет в 200 многоквартирных домах, 19 детских садах, 16 учебных заведениях и в трех больницах. С подробным списком адресов можно ознакомиться на сайте.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», первый этап опрессовки теплосетей стартовал в Челябинске 23 мая. До 6 июня горячую воду отключили в 1176 домах в семи районах города, 75 детских садах, 68 учебных заведениях и 23 учреждениях здравоохранения.

Ольга Воробьева