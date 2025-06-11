Новочеркасский литейный завод в 1,5 раза увеличит выплаты акционерам

Новочеркасский литейно-механический завод ПАО «Магнит» выплатит акционерам по дивидендам половину чистой прибыли компании за 2024 год — 4,3 млн руб., что составляет половину прибыли компании за прошлый год. Об этом говорится в решении общего собрания акционеров, опубликованном на портале раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В документе говорится, что размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составил 274,6 руб.

В прошлом году общий объем выплат владельцам ценных бумаг ПАО «Магнит» составил 10 млн руб., соответственно в 2025 году акционеры получат почти в 1,5 раза больше. Акционеры решили направить 14,3 млн руб. прибыли на увеличение стоимости чистых активов.

Наталья Белоштейн