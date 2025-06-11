Жителю Башкирии оставили в силе приговор за производство наркотиков

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор 20-летнему жителю Башкирии. В марте Верховный суд республики признал его виновным в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и незаконном приобретении прекурсоров для производства наркотиков (ч. 2 ст. 228.3 УК РФ). Приговор — 15 лет и три месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщала Объединенная пресс-служба судов Башкирии, в январе 2024 года подсудимый, переписываясь в Telegram с неизвестным под псевдонимом «Перец», заинтересовался предложением производить наркотики. Для этого он нашел загородный дом для нарколаборатории, а позже снял гараж для хранения химических реагентов.

Наркотики подсудимый планировал сбыть через тайники-закладки, но был задержан в марте того же года.

Подсудимый признал вину.

Венера Хисамова